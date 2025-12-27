Nigeria führt bis in die Schlussphase hinein komfortabel. Doch dann wird es noch einmal spannend.

Fes - Auch dank Top-Stürmer Victor Osimhen steht Nigerias Fußball-Nationalmannschaft beim Afrika-Cup vorzeitig im Achtelfinale. Der dreimalige Champion gewann sein zweites Gruppenspiel gegen Tunesien mit 3:2 (1:0).

Osimhen traf kurz vor dem Seitenwechsel (44. Minute) zur Führung. Nach Wiederbeginn legten Wilfred Ndidi (50.) sowie der überzeugend aufspielende Ex-Leipziger Ademola Lookman (67.) nach und machten es zunächst deutlich. Montassar Talbi (74.) und Ali Abdi per verwandeltem Strafstoß (87.) sorgten noch einmal für Spannung. Am Ende jubelte aber der Favorit.

Schon das erste Duell mit Tansania hatte Nigeria für sich entschieden (2:1). Mit nun sechs Zählern steht das Weiterkommen bereits vor der letzten Vorrundenpartie gegen Uganda am Dienstag fest.