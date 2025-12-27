Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit siegt Tabellenführer SC Magdeburg auch im Ostderby beim heimstarken ThSV Eisenach. Nun pausiert die Handball-Bundesliga bis Februar.

Eisenach - Der SC Magdeburg geht ungeschlagen in die Europameisterschafts-Pause der Handball-Bundesliga. Der Tabellenführer siegte dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit auch im Ostderby beim heimstarken ThSV Eisenach mit 30:25 (14:14). Den größten Anteil am 17. Saisonerfolg im 19. Punktspiel der Magdeburger hatten Omar Ingi Magnusson (7) und Matthias Musche (7/2).

Für die Eisenacher, die ihre bisherigen Punkte allesamt daheim geholt und in der Werner-Aßmann-Halle erst die dritte Niederlage in dieser Saison kassiert haben, erzielten Peter Walz, Stephan Seitz und Vukasin Antonijevic (je 5) die meisten Tore. Wegen der EM vom 15. Januar bis 1. Februar in Dänemark, Schweden und Norwegen pausiert die Bundesliga bis zum 10. Februar.

Meister Berlin feiert souveränen Sieg

Der deutsche Meister Füchse Berlin beendet das Jahr mit einem souveränen Sieg und auf Tabellenplatz drei. Der Hauptstadt-Club gewann sein letztes Spiel vor der langen EM-Pause gegen Frisch Auf Göppingen mit 42:29 (17:17) und drehte dabei vor allem nach der Pause auf. Nach 20 Spielen steht das Team von Trainer Nicolej Krickau bei 30 Pluspunkten - genauso viele wie der punktgleiche TBV Lemgo Lippe, der aber ein Spiel weniger absolviert hat. Bester Berliner Werfer war Welthandballer Mathias Gidsel mit acht Toren.

Unmittelbar vor Anpfiff hatten die Berliner die vorzeitige Vertragsverlängerung mit vier Leistungsträgern und Eigengewächsen bekanntgegeben. Neben den Nationalspielern Nils Lichtlein, Tim Freihöfer und Matthes Langhoff bleibt auch Keeper Lasse Ludwig bis 2030 in Berlin. Das Quartett spielt seit der Jugend bei den Füchsen und holte 2023 den WM-Titel bei den Junioren. Lichtlein und Langhoff sind auch bei der bevorstehenden EM im Januar dabei.