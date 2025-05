Berlin - Die Erfolgsstory von FK Bodö/Glimt droht im Halbfinale der Europa League an Eintracht Frankfurts Bezwinger Tottenham Hotspur zu Ende zu gehen. Der erste norwegische Club in der Vorschlussrunde eines europäischen Fußball-Vereinswettbewerbs verlor das Hinspiel bei den Londonern mit 1:3 (0:2).

Mit dem schnellsten Tor in einem Halbfinale des zweitwichtigsten Wettbewerbs brachte Brennan Johnson die Spurs in Führung: Nach Angaben der Europa League brauchte er dafür nur 39 Sekunden. James Maddison gelang das 2:0 in der 34. Minute. Dominic Solanke erzielte per Elfmeter Tottenhams dritten Treffer (61.). Das Anschlusstor von Ulrik Saltnes (83.) ließ die Hoffnungen der Gäste auf das Finale aber zumindest ein bisschen am Leben.

Noch bitterer als für den norwegischen Überraschungs-Halbfinalisten verlief der Abend für Athletic Bilbao. Im heimischen San Mamés, wo am 21. Mai das Endspiel steigt, kassierten die Basken eine 0:3 (0:3)-Niederlage gegen Manchester United. Casemiro (30.) und Bruno Fernandes (37./Elfmeter, 45.) erzielten die Tore. Die Gastgeber mussten zudem ab der 35. Minute nach einer Roten Karte gegen Daniel Vivian in Unterzahl spielen.

Auch in der Conference League könnte das Finale mit englischer Beteiligung stattfinden. Der ehemalige Champions-League-Gewinner FC Chelsea besiegte Djurgardens IF in der Stockholm Arena mit 4:1 (2:0). Im zweiten Halbfinale gewann Real Betis zuhause in Sevilla mit 2:1 (1:0) gegen die AC Florenz mit Robin Gosens.