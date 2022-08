Thierry Henry steigt bei Serie-B-Verein ein

Como (dpa) - Der frühere Fußballstar Thierry Henry steigt laut einem Medienbericht als Anteilseigner beim italienischen Zweitligisten Como 1907 ein.

Wie die „Gazzetta dello Sport“ schrieb, übernehme der französische Ex-Stürmer und Weltmeister von 1998 einen kleinen Teil der Aktien des norditalienischen Serie-B-Vereins. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.

Für den Club vom Südzipfel des Comer Sees ist Henry der zweite illustre Zugang in wenigen Wochen: In der Sommerpause verpflichtete der Verein, der vor vier Jahre noch im Amateurbereich gespielt hatte, bereits Cesc Fabregas (35). Der spanische Weltmeister von 2010 will als Spieler und ebenfalls Anteilseigner zum Erfolg beitragen. Henry und Fabregas waren vier Spielzeiten lang Teamkollegen beim FC Arsenal in London; Henry beendete 2014 seine Karriere.