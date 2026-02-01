In der Serie A kommt es zu einem gefährlichen Zwischenfall. Fans von Inter Mailand werfen einen Böller auf den Torwart des Gegners.

Cremona - Torhüter Emil Audero vom italienischen Fußball-Erstligisten US Cremonese ist von Fans von Inter Mailand mit einem Feuerwerkskörper angegriffen worden. Der Keeper ging im Heimspiel seines Teams in der 59. Minute im Strafraum zu Boden, als der Böller nur wenige Schritte von Audero entfernt einschlug. Nach einer Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt. Der Torhüter selbst stand nach einer kurzen Behandlung wieder auf und spielte weiter. Der indonesische Nationaltorwart war in der Saison 2023/24 selbst für Inter aktiv. Auch die Inter-Profis reagierten mit großem Unverständnis auf die Aktion der eigenen Anhänger.

Mailand gewann das Spiel mit 2:0 und führt die Tabelle weiterhin an. Nach 23 Spieltagen hat Inter 55 Punkte auf dem Konto. Verfolger AC Mailand hat mit dem deutschen Nationalstürmer Niclas Füllkrug bei einer ausgetragenen Begegnung weniger aktuell acht Zähler Rückstand auf den großen Stadtrivalen.