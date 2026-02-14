Tottenham setzt im Abstiegskampf auf einen neuen Coach. Der Kroate übernimmt bis Saisonende und steht gleich vor dem Derby gegen Arsenal.

London - Der englische Fußballclub Tottenham Hotspur hat Igor Tudor als Trainer verpflichtet. Der 47 Jahre alte Kroate erhält nach Angaben des Clubs einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Er war zuletzt Coach von Juventus Turin, bevor er nach acht Spielen ohne Sieg beurlaubt wurde.

Tottenham hatte sich am Mittwoch von Trainer Thomas Frank getrennt. Nach der Entlassung suchten die Spurs laut Medienberichten nach einen erfahrenen Coach, der bereit ist, das abstiegsgefährdete Team nur für die restliche Spielzeit zu übernehmen. Tudors erstes Spiel mit Tottenham ist das prestigeträchtige Nord-London-Derby gegen den Erzrivalen und Tabellenführer FC Arsenal am 22. Februar.

Im Sommer will der derzeitige Tabellen-16. den Berichten zufolge einen neuen Trainer verpflichten. Als Wunschlösung gilt der frühere Tottenham-Coach Mauricio Pochettino, der aktuell das Nationalteam der USA betreut. Pochettino hatte die Spurs in seiner Amtszeit zum Titelanwärter geformt und mit dem Team das Finale der Champions League erreicht.