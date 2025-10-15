Legende Pavel Nedved nennt Tschechiens Debakel gegen die Färöer „inakzeptabel“. Nun muss Trainer Hasek gehen. Wer kann das Team jetzt retten? Und was bedeutet das für die WM-Chancen?

Prag - Nach der blamablen Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer zieht Tschechiens Fußball-Verband Konsequenzen. Nationaltrainer Ivan Hasek muss seinen Posten räumen, wie der Vorstandsvorsitzende David Trunda in Prag mitteilte. Der 62 Jahre alte Hasek hatte die Mannschaft seit Januar 2024 geführt. Wer die Nachfolge antreten soll, ist derzeit noch unklar. Zunächst solle eine Übergangslösung gefunden werden, hieß es.

Die Färöer - eine Inselgruppe im Nordatlantik mit knapp 55.000 Einwohnern - hatten am Sonntag überraschend mit 2:1 gegen den Favoriten Tschechien gewonnen. Der tschechische Nationalmannschafts-Manager Pavel Nedved erklärte anschließend, die gezeigte Leistung in einem so wichtigen Spiel sei „inakzeptabel“ gewesen.

Das direkte WM-Ticket in Gruppe L ist für Tschechien als Zweiter quasi nicht mehr zu schaffen, mit einem Sieg gegen das punktlose Schlusslicht Gibraltar am 17. November kann zumindest die Playoff-Teilnahme noch abgesichert werden. Ansonsten könnte Außenseiter Färöer noch vorbeiziehen. Insgesamt 16 Mannschaften spielen im März in zwei K.-o.-Runden vier weitere WM-Tickets aus.