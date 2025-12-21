Zwei große Stürmer, die sich verstehen: Nick Woltemade und die englische Stürmerlegende Peter Crouch harmonieren im TV-Interview prächtig. Sie loben sich sogar gegenseitig für ihr Aussehen.

Newcastle - Diesen Tag wird Nationalstürmer Nick Woltemade wohl so schnell nicht vergessen: Zuerst traf der Angreifer von Newcastle United beim 2:2 gegen den FC Chelsea erstmals doppelt in der Premier League - und dann in einem TV-Interview auf seinen berühmten „Namensvetter“, Englands Stürmerlegende Peter Crouch. „Ich sehe dich heute zum ersten Mal. Meine alten Club-Kollegen haben mich früher immer "Crouchy" genannt“, sagte ein sichtlich erfreuter Woltemade dem heutigen TV-Experten beim Sender TNT Sports.

„Das kommt, weil du so ein gut aussehender Typ bist“, sagte der ehemalige englische Nationalspieler lachend, woraufhin der 23-Jährige entgegnete: „Wir sehen beide gut aus, stimmt's?“

Die beiden groß gewachsenen Stürmer (Crouch ist 2,01 Meter, Woltemade 1,98 Meter groß) zeigten sich prächtig aufgelegt. Der 44 Jahre alte Kultstürmer herzte den zweiten, deutlich jüngeren „Crouchy“ lachend mit den Worten: „Mein Sohn! Es ist so schön zu sehen, dass es meinem Sohn so gut geht“, um dann später ganz im Ernst zu ergänzen: „Du machst das so gut, es ist eine Freude, dir zuzusehen.“

Crouch über Woltemade: „Ich liebe diesen Kerl“

Ein gemeinsames Foto gab es hinterher übrigens nicht. Das hatten die beiden „Crouchys“ nämlich bereits während der TV-Aufzeichnung unmittelbar vor dem Interview gemacht, weil sie es offensichtlich nicht abwarten konnten. Crouch postete das Video zum Interview bei X, sein Kommentar dazu: „Ich liebe diesen Kerl.“

Zuvor hatte Crouch, der in seiner langen Karriere unter anderem für den FC Liverpool, Tottenham Hotspur und Stoke City spielte, Woltemades nächsten überzeugenden Auftritt gesehen. Trotz der Ligatreffer sechs und sieben des ehemaligen Bundesliga-Stürmers (Werder Bremen, VfB Stuttgart) kam Newcastle am Ende aber nicht über ein 2:2 gegen den FC Chelsea hinaus.