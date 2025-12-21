London - Nach seinem souveränen Einzug in die dritte Runde der Weltmeisterschaft ist Stephen Bunting in Tränen ausgebrochen. Die verpflichtende Pressekonferenz der Professional Darts Corporation musste für mehr als eine Minute unterbrochen werden, weil der Vierte der Weltrangliste nach ersten Statements zum Spiel plötzlich kein Wort mehr herausbrachte.

„Mein Einlauf war außergewöhnlich. Meine Fans haben mich in jedem Leg unterstützt, sie standen immer hinter mir, das ist so wichtig für einen Menschen, der da oben steht“, hatte Bunting vor seinem Gefühlsausbruch erklärt. „Die Bühne ist aber ein einsamer Ort. Und wenn es nicht gut läuft, kannst du auf deine Familie, dein Management und deine Sponsoren schauen. Aber es liegt an dir.“

Negative Kommentare auf Social Media als Auslöser?

Dann kündigte er an, dass er ein „bisschen emotional“ werde und brach sein Statement ab. Tränen liefen die Wangen herunter. Der 40-jährige Bunting steht für Fannähe. Während der Pressekonferenz sprach er unter anderem von negativen Kommentaren in den sozialen Netzwerken. Sie könnten der Auslöser dafür gewesen sein, weshalb er weinte. Nach einer kurzen Unterbrechung stellte er sich den übrigen Fragen, als sei nichts gewesen.