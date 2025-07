Zürich/Nyon - Bei der Fußball-EM der Frauen in der Schweiz ist ein Zuschauerrekord aufgestellt worden. Die bislang gezählten 623.088 Besucherinnen und Besucher stellen schon vor dem Finale zwischen England und Spanien an diesem Sonntag (18.00 Uhr) eine Bestmarke für EM-Turniere der Frauen dar. Den Rekord teilte die Europäische Fußball-Union UEFA während des zweiten Halbfinals zwischen Deutschland und Spanien in Zürich mit.

Das Turnier übertrifft damit auch die EM 2022 in England, bei der unter anderem im Old Trafford von Manchester (Eröffnungsspiel) sowie im Wembley-Stadion von London (Finale) gespielt wurde. Das Endspiel in der Schweiz steigt in Basel.

Über 600.000 Tickets schon vor Turnierbeginn

Bereits in der Gruppenphase des laufenden Turniers hatten die Organisatoren einen Bestwert gemeldet. Laut UEFA hatten 461.582 Menschen die 24 Spiele besucht. 22 Partien waren den Angaben zufolge ausverkauft. Die durchschnittliche Besucherzahl bei den Vorrundenpartien lag bei 19.233.

Für das Turnier in der Schweiz wurden schon vor Beginn so viele Tickets verkauft wie noch nie zuvor bei einer EM. Wie die UEFA bekanntgab, wurden bereits vor dem Auftakt mehr als 600.000 Eintrittskarten abgesetzt.