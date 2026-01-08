„Bringt gern euren Schneeschieber mit“: Anhänger von Union rufen zu Hilfe beim Bewältigen von Schnee und Eis auf. Das sagt der Club vor dem Spiel gegen Mainz am Samstag.

Berlin - Fans von Union Berlin helfen dem Club beim Beseitigen der befürchteten Schnee- und Eismassen vor dem Bundesligaspiel gegen den FSV Mainz 05. Dazu gab es in Fanclub-Kreisen einen Aufruf vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und der emotionalen Rückkehr von Ex-Trainer Urs Fischer ins Stadion An der Alten Försterei mit Mainz. Zuerst hatte „Bild“ berichtet.

Am Stadion befreiten am Donnerstag einige Anhänger die Wege und Einlasstore von Eis und Schnee. Stadionmitarbeiter waren mit mehreren Baggern zum Abtransport im Einsatz. „Auf Grund der sehr schwierigen Witterungsverhältnisse können die Mitarbeiter unseres Vereins eure Unterstützung gebrauchen“, hieß es laut „Bild“ in dem Aufruf. „Vorsorglich könnt ihr auch gern euren Schneeschieber von zuhause mitbringen.“

Neuschnee und Wind am Freitag erwartet

Union teilte der dpa auf Anfrage mit, dass dies aktuell ein Thema der Fanclubs sei. Noch sei unklar, wie groß das Ausmaß der Witterungsprobleme werde. „Wir bereiten uns bestmöglich auf die Austragung des Spiels vor“, erklärten die Berliner.

Die meiste Arbeit dürfte auf die Helfer und Mitarbeiter des Clubs noch zukommen. Über Berlin und Brandenburg zieht am Freitag ein Sturmtief. Es bringt Schneefall, teils gefrierenden Regen und starken Ostwind. Bis zu zehn Zentimeter Schnee können am Vormittag fallen, wie ein DWD-Wetterfachmann sagte.