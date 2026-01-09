weather schneefall
Trainingssturz Schulter ausgekugelt: Snowboard-Star bangt um Olympia-Start

Zweimal hat Chloe Kim bereits Olympia-Gold gewonnen. Ein Trainingssturz dämpft nun die Ambitionen des US-Snowboard-Stars auf einen dritten Triumph in Serie.

Von dpa 09.01.2026, 08:59
Trainingssturz mit Folgen: Snowboard-Star Chloe Kim. (Archivbild)
Laax - US-Snowboard-Star Chloe Kim bangt um den Start bei den Olympischen Winterspielen in Italien. Die zweimalige Olympiasiegerin hat sich bei einem Trainingssturz im schweizerischen Laax eine Schulter ausgekugelt. Wie die 25-Jährige in einem Instagram-Post mitteilte, ist sie am zweiten Trainingstag „total dämlich gestürzt“. Dazu veröffentlichte sie Szenen ihres Sturzes in der Halfpipe. „Einfach so lustig“, sagte sie zu ihrem Missgeschick.

Welche Schulter betroffen ist, teilte Kim nicht mit. Offen ist auch, welche Folgen die Verletzung hat. Ein MRT soll darüber Aufschluss bringen. „Ich versuche, wirklich optimistisch zu bleiben“, sagte sie und betonte, dass „die Schmerzen nicht besonders schlimm“ seien. 

Chloe Kim hatte bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking jeweils Gold in der Halfpipe gewonnen. Bei den bevorstehenden Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo galt die dreimalige Weltmeisterin bis zu ihrer aktuellen Verletzung ebenfalls als Top-Favoritin.