Der italienische Fußball-Weltmeister von 2006 trainiert fortan die Nationalmannschaft Usbekistans. Das zentralasiatische Land ist im kommenden Jahr erstmals bei einer WM dabei.

Berlin - Der frühere Weltmeister Fabio Cannavaro trainiert fortan die Nationalmannschaft Usbekistans. Das teilte der Fußball-Verband des zentralasiatischen Landes mit, machte aber keine Angaben zur Vertragsdauer. Der 52 Jahre alte Cannavaro soll das Team bei der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer in den USA, Kanada und Mexiko betreuen. Usbekistan nimmt erstmals an einer WM-Endrunde teil.

Cannavaro hatte zuletzt den kroatischen Traditionsclub Dinamo Zagreb trainiert, war aber im April dieses Jahres nach nicht einmal viermonatiger Amtszeit freigestellt worden. Erfahrungen als Nationaltrainer sammelte der ehemalige Abwehrstar lediglich in China, wo er 2013 einen Monat lang als Interimscoach arbeitete.

Der usbekische Verband war nach dem Rücktritt des Slowenen Srecko Katanec (62) wegen gesundheitlicher Probleme auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer.