Zürich - Außenverteidigerin Sarai Linder hat zwei Tage vor dem letzten EM-Gruppenspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Schweden nur individuell trainiert. Die 25-Jährige vom VfL Wolfsburg habe leichte muskuläre Problemen, sagte eine DFB-Sprecherin. Es besteht aber „kein Grund zur Sorge“.

Franziska Kett wäre möglicher Ersatz

Die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück spielt am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Zürich gegen die Schwedinnen um den Gruppensieg. Beide Teams haben sich in der Gruppe C vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert.

Linder absolvierte zu Beginn der Übungseinheit mit bandagiertem Oberschenkel nur ein Lauftraining. Sie hatte sowohl beim 2:0 gegen Polen als auch beim 2:1 gegen Dänemark die linke defensive Außenbahn besetzt. Als ihre Stellvertreterin auf dieser Position gilt die 20 Jahre alte Franziska Kett vom FC Bayern München.