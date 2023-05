VfL Osnabrück steigt in die 2. Bundesliga auf

Osnabrücks Marc Heider jubelt über den Aufstieg in die 2. Liga.

Berlin - Der VfL Osnabrück hat auf dramatische Weise den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga geschafft.

Durch zwei Tore in der Nachspielzeit gewannen die Niedersachsen ihr letztes Saisonspiel in der 3. Liga nach langem Rückstand noch mit 2:1 (0:0) gegen Borussia Dortmund II und wurden Dritter. Platz drei reicht zum Sprung in die 2. Liga, denn der Tabellenzweite SC Freiburg II kann als Zweitvertretung eines Bundesligaclubs nicht aufsteigen.

Hoffnungen darf sich auch noch der SV Wehen Wiesbaden machen, der 1:0 (1:0) gegen den Halleschen FC gewann. Als Vierter erreichte der Club die Relegation gegen den Drittletzten der 2. Liga, der am Sonntag ermittelt wird. Wehen musste sich nur wegen der um ein Tor schlechteren Tordifferenz gegenüber Osnabrück mit Rang vier begnügen.

Meister der 3. Liga ist der SV Elversberg. In der abschließenden Begegnung gewann der saarländische Verein 2:1 (1:0) gegen den FC Ingolstadt 04.