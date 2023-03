Wolfsburg - Der deutsche Fußball-Meister VfL Wolfsburg hat die Stürmerin Vivien Endemann vom Bundesliga-Rivalen SGS Essen verpflichtet.

Die 21-Jährige spielte im Nachwuchsbereich für Werder Bremen, stieg mit dem SV Meppen in die erste Liga auf und wird im Sommer nach zwei Jahren in Essen zum VfL wechseln. In Wolfsburg unterschrieb die frühere U19-Nationalspielerin einen Dreijahresvertrag, wie der VfL mitteilte.

„Vivien hat bereits fast 60 Mal in der Frauen-Bundesliga gespielt - eine sehr ordentliche Bilanz für ihr Alter“, sagte Wolfsburgs sportlicher Leiter Ralf Kellermann. „Wir freuen uns auf eine sehr talentierte und flexible Offensivspielerin, die mit ihrem Tempo jede Abwehr vor Probleme stellen kann.“