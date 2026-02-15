Der Schleudersitz der Premier League ist wieder besetzt: Nottingham Forest hat seinen vierten Trainer der Saison geholt. Dieser ist auch in München kein Unbekannter.

Nottingham - Nottingham Forest hat seinen vierten Trainer in der laufenden Saison der Premier League verpflichtet. Der Portugiese Vitor Pereira übernimmt den Tabellen-17. der englischen Fußball-Meisterschaft als Nachfolger von Sean Dyche. Wie Nottingham Forest mitteilte, unterschrieb der 57-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2027. Zuletzt hatte der frühere Profi bis vergangenen November Premier-League-Schlusslicht Wolverhampton Wanderers betreut.

Pereira, der unter anderem auch schon Coach des TSV 1860 München war, ist bereits der vierte Trainer des abstiegsbedrohten Clubs in der aktuellen Spielzeit. Zwei Tage zuvor hatte sich der Verein nach nur 114 Tagen von Dyche getrennt, nachdem es gegen Wolverhampton nur zu einem 0:0 gereicht hatte.

Der 54-jährige Dyche hatte das Team im Oktober auf Platz 18 vom früheren Tottenham-Trainer Ange Postecoglou übernommen und besaß einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Postecoglou musste nach nur 39 Tagen im Amt gehen, nachdem sich Nottingham drei Spieltage nach Saisonbeginn von Nuno Espirito Santo getrennt hatte. Der portugiesische Trainer war schon zuvor mit Clubbesitzer Evangelos Marinakis aneinander geraten.