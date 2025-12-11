Leverkusen - Für viele Fans von Bayer Leverkusen war das Remis in der Champions League schon kurz nach Abpfiff abgehakt. Während die Mannschaft auf dem Rasen den Applaus entgegennahm, zeigte die Kurve ein Banner mit der Aufforderung: „Holt den Derbysieg!“. Nach seinem Patzer beim 2:2 gegen Newcastle United war Torhüter Mark Flekken hingegen noch nicht recht in Stimmung für das Nachbarschaftsduell mit dem 1. FC Köln am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky).

„Ich werde mir nochmal ein bisschen Gefühl von den Jungs reinholen, die schon ein bisschen länger hier sind. Die Vorfreude wird immer mehr steigen, wenn ich hier fertig bin mit dem Fehler“, sagte der Schlussmann und meinte damit die Situation vor dem 1:1, als er Nick Woltemade von den Beinen holte. Der DFB-Stürmer hatte Flekken den Ball in einem Moment der Unachtsamkeit vom Fuß gespitzelt und den Kontakt danach dankend angenommen.

Charakter der Mannschaft rettet 2:2

„Er stellt clever den Fuß raus. Klarer Elfmeter, klarer Fehler, der geht auf meine Kappe“, sagte der Niederländer. „Es ist eine alte, bekannte Geschichte: Wenn du als Torwart einen Fehler machst, dann geht es leider 19 von 20 Mal sehr schlecht aus.“ Den fälligen Elfmeter verwandelte Anthony Gordon (51.), die „Magpies“ gingen anschließend durch Lewis Miley sogar in Führung (74.), ehe Alejandro Grimaldo spät doch noch den Punkt rettete (88.).

„Ich bin einfach sehr froh, dass die Jungs vor mir so einen Charakter gezeigt haben und noch ein 2:2 rausgeholt haben“, resümierte Flekken nach einem insgesamt leistungsgerechten Remis. „Der Punkt könnte am Ende wichtig sein. Klar hätte ich lieber mit zwei Punkten mehr hier gestanden. Wir haben noch zwei Gegner im Restprogramm, die machbar scheinen“, fügte er mit Blick auf die Partien bei Olympiakos Piräus und gegen Villarreal hinzu.

Risikospiel gegen Nachbar Köln

Zwei Spieltage vor dem Ende der Gruppenphase steht Leverkusen mit neun Punkten auf Platz 20 und wäre damit aktuell für die Play-offs im Februar qualifiziert. Zuvor liegt der Fokus aber auf dem nationalen Ligabetrieb. „Es ist wichtig nachzulegen. Wenn es gegen Köln geht, ist das für die Fans immer etwas Besonderes, aber für uns gilt es einfach in der Bundesliga die nächste Top-Leistung abzurufen“, sagte Bayer-Sportgeschäftsführer Simon Rolfes.

Nach zwei Niederlagen gegen Augsburg (0:2) und Dortmund (1:2) hat Bayer 04 als Tabellenvierter etwas an Anschluss verloren. Das 73. Bundesliga-Duell mit den per Luftlinie nur rund 15 Kilometer entfernten Geißböcken verspricht Spannung und Emotionen. Die Polizei ist rund um das Risikospiel mit einem Großaufgebot im Einsatz. Eine hitzige Atmosphäre ist garantiert, weiß auch Kapitän Robert Andrich: „Das wird hier Samstag brennen. Wir werden alles reinhauen.“

Trainer Hjulmand wohl zurück, Stürmer Schick fraglich

Cheftrainer Kasper Hjulmand, der in der Königsklasse kurzfristig aus persönlichen Gründen fehlte, soll rechtzeitig zum hitzigen Derby nach Leverkusen zurückkehren. Unklar ist dagegen, ob Patrik Schick nach einem harten Foul wieder einsatzbereit sein wird. Nach der Halbzeit blieb der Stürmer in der Kabine und verließ das Stadion später humpelnd. Interims-Coach Rogier Meijer berichtete von einer großen Wunde am Knöchel.

Gegen die Kölner, bei denen vor allem Shootingstar Said El Mala im Fokus steht, will die Werkself dennoch unter Beweis stellen, dass sie Rückschläge wegstecken und als Mannschaft Charakter zeigen kann. Die Domstädter haben zuletzt unter Trainer Lukas Kwasniok erstmals vier Partien in Folge nicht gewonnen. Bayer 04 will mit Leidenschaft und Entschlossenheit die Aufforderung der Fans erfüllen und am Samstagabend als Derbysieger unter Flutlicht mit der Kurve jubeln.