Im Training zur ersten Abfahrt dieses Weltcup-Winters stürzt die zweimalige Olympiasiegerin aus der Schweiz, ein Helikopter bringt sie in die Klinik. Es ist der nächste Rückschlag für die Skination.

St. Moritz - Die Schweizer Skirennfahrerin Michelle Gisin ist im Training zur Weltcup-Abfahrt von St. Moritz schwer gestürzt. Die 32-Jährige kam bei hoher Geschwindigkeit vor einer Linkskurve zu Fall und krachte heftig in den Fangzaun. Dort blieb sie zunächst liegen, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Die Rettungskräfte brachten sie im Anschluss zu einem Helikopter, der Gisin in ein Krankenhaus flog. Informationen zu ihrem Zustand gab es zunächst nicht.

Gisin hat 2018 und 2022 jeweils Olympia-Gold in der Kombination gewonnen und vor knapp vier Jahren in Peking zudem Bronze im Super-G. Sollten sich die Befürchtungen einer schweren Verletzung bestätigen, wäre das bereits der dritte heftige Ausfall im Schweizer Team: Lara Gut-Behrami kann wegen eines Kreuzbandrisses in dieser Olympia-Saison gar nicht mehr antreten. Corinne Suter wird nach einem Trainingssturz ebenfalls in St. Moritz wegen Prellungen und einer Unterschenkelverletzung mehrere Wochen ausfallen.

In St. Moritz steht an diesem Freitag (10.15 Uhr/ARD und Eurosport) die erste Abfahrt der Saison auf dem Programm.