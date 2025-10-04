Madrid - Weltfußballer Vinicius Junior hat Real Madrid zumindest für einen Tag zurück an die Tabellenspitze der spanischen Fußball-Meisterschaft geführt. Der Brasilianer erzielte die ersten beiden Treffer zum 3:1 (0:0) der Königlichen gegen den FC Villarreal. Damit übernahm das Team von Xabi Alonso mit 21 Punkten wieder die Spitze. Allerdings kann der FC Barcelona (19) am Sonntag mit einem Sieg beim FC Sevilla wieder vorbeiziehen.

Vinicius Junior traf in der 47. Minute mit einem abgefälschten Schuss zur Führung. Wenig später erhöhte der 25-Jährige mit einem verwandelten Foulelfmeter, den er selbst herausgeholt hatte, auf 2:0. Für den Stürmer waren es die Saisontore Nummer vier und fünf. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Villarreal durch Georges Mikautadse (73.) machte Kylian Mbappé alles klar (81.). Gäste-Spieler Santiago Mourino sah zudem die Gelb-Rote Karte (77.).