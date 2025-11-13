Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Magdeburg testet in der Länderspielpause gegen Schweinfurt. Auch gegen den Drittligisten gelingt kein Tor, der FCM verliert in Gotha mit 0:1.

Die Sorgenfalten auf der Stirn von Interimstrainer Petrik Sander (1. FC Magdeburg) werden nicht weniger.

Gotha. - Der 1. FC Magdeburg hat sein Testspiel gegen Drittligist Schweinfurt mit 0:1 (0:1) verloren. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit gelang dem Zweitliga-Schlusslicht auch in Gotha kein eigener Treffer. Manuel Wintzheimer (13. Minute) traf für Schweinfurt.

In der Länderspielpause setzte der kriselnde FCM auf eine neu zusammengestellte Formation, unter anderem mit Andi Hoti in der Innenverteidigung und Ado Onaiwu im Sturm. Dazu kam Herbert Bockhorn nach langwieriger Verletzung wieder zu einem Einsatz. Die Kapitänsbinde trug Kandet Diawara. Etablierte Kräfte wie Baris Atik, Alexander Ahl-Holmström oder Maximilian Breunig fehlten.

Seit dem Abgang von Torjäger Martijn Kaars (19 Treffer) zum FC St. Pauli sucht der FCM nach mehr Durchschlagskraft in der Offensive, stellt mit nur neun Toren den schwächsten Angriff der 2. Bundesliga. Nach der Länderspielpause tritt der FCM bei der kriselnden Düsseldorfer Fortuna an (22. November, 13 Uhr).