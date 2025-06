East Rutherford - Ein drohendes Unwetter hat bei der Fußball-Club-WM zu einer fast einstündigen Unterbrechung geführt. Beim Spiel zwischen dem brasilianischen Club Palmeiras São Paulo und Al-Ahly Kairo in East Rutherford schickte der englische Referee Anthony Taylor beide Teams beim Stand von 2:0 in die Kabinen. Auch die Fans wurden aufgefordert, sich in den Innenraum zu begeben.

Das drohende Gewitter zog allerdings am MetLife Stadium, in dem das Finale der Fußball-WM im nächsten Jahr ausgetragen wird, vorbei. So konnte nach rund 50 Minuten regulär weitergespielt werden. Bereits am Vortag war das Spiel zwischen RB Salzburg und CF Pachuca wegen eines Unwetters für 99 Minuten unterbrochen worden.