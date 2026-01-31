Liverpool - Florian Wirtz hat mit dem FC Liverpool in der englischen Premier League das Duell gegen seinen deutschen Nationalmannschaftskollegen Nick Woltemade von Newcastle United gewonnen. Ein Doppelpack des früheren Frankfurters Hugo Ekitiké (41./43.) sowie Tore von Wirtz (67.) und Ibrahima Konaté (90.+3) machten den 4:1 (2:1)-Sieg für die Reds perfekt. Antony Gordon hatte Newcastle in der elften Minute zunächst an der Anfield Road in Führung gebracht. United-Stürmer Woltemade wurde erst in der 73. Minute eingewechselt. In der Tabelle verbesserte sich der FC Liverpool vorerst auf den fünften Platz.

Arsenal siegt mit Havertz in der Startelf

Zuvor hatte der Spitzenreiter FC Arsenal mit dem Nationalspieler Kai Havertz in der Startelf 4:0 (2:0) beim Aufsteiger Leeds United gewonnen und damit einen weiteren Schritt in Richtung des ersehnten Titels gemacht. Martin Zubimendi (27.), Karl Darlow (38.), Viktor Gyökeres (69.) und Gabriel Jesus (89.) trafen für die Gunners. Manchester City kann am Sonntag mit einem Sieg bei Tottenham Hotspur den Abstand auf Arsenal aber wieder auf vier Punkte verkürzen. Für Havertz war es die erste Premier-League-Partie für den Club aus London nach seiner langen Verletzungspause. In der 61. Minute wurde der 26-Jährige von Trainer Mikel Arteta ausgewechselt.