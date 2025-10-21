Der FC Liverpool steckt in der tiefsten Krise seit Jahren. Mittendrin: Florian Wirtz. Vor dem Champions-League-Spiel gegen Eintracht Frankfurt erhält er von einer Trainer-Legende Unterstützung.

Frankfurt/Main - Der Glanz des FC Liverpool ist nach einem irren Rekord-Transfersommer mit Ausgaben von fast 500 Millionen Euro schnell verblasst. Es knirscht beim englischen Fußball-Meister vor dem Champions-League-Duell bei Eintracht Frankfurt so sehr wie seit Jahren nicht mehr.

Auch Nationalspieler Florian Wirtz hätte sich sicher andere Vorzeichen für sein erstes Pflichtspiel im Trikot der Liverpooler in Deutschland gewünscht. Wirtz steht sinnbildlich für die Krise der Reds. Am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) droht die fünfte Pleite in Folge. So eine Schreckensserie gab es seit 72 Jahren nicht mehr für Liverpool.

Noch ohne Torbeteiligung in Premier League und Champions League

Von der spielerischen Leichtigkeit der Vergangenheit ist auch bei Wirtz kaum was zu spüren. Die Zahlen sprechen für sich: null Vorlagen, null Tore - sowohl in der Premier League als auch in der Königsklasse. Lediglich im Community Shield - dem englischen Supercup - gelang ihm ein Assist.

Längst sind auf der Insel Diskussionen um den Ausnahmekönner entbrannt, der im Sommer für eine Summe von bis zu 150 Millionen Euro von Bayer Leverkusen gekommen war, aber unter Trainer Arne Slot nicht mal mehr einen Stammplatz sicher hat. Zuletzt kam Wirtz zweimal als Einwechselspieler zum Einsatz.

Liverpool-Ikone will mehr von Wirtz sehen

„Ich habe nicht erwartet, in den ersten Spielen den Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zu sehen“, sagte Ex-Profi und Liverpool-Ikone Jamie Carragher nach dem 1:2 gegen Manchester United am Sonntag dem englischen Sender Sky Sports. „Wir haben noch nicht viel von ihm gesehen.“

Bei der vierten Niederlage in Folge wurde Wirtz ebenso wie der Ex-Frankfurter Hugo Ekitiké erst in der 62. Minute eingewechselt. Auf dem Platz spielen beide derzeit trotz hoher Ablösesummen im Sommer nur eine Nebenrolle.

Klopp schwärmt von Wirtz: „Unglaubliches Talent“

Einer, der weiter an seinen Ex-Club und an Wirtz glaubt, ist Jürgen Klopp. „Warum funktioniert es noch nicht? Weil Entwicklung Zeit braucht. Das kann niemand ändern. Die Leute müssen sich zurechtfinden, sich an Situationen anpassen, sich an Dinge anpassen“, sagte die deutsche Trainer-Legende im Podcast „The Diary of A CEO“.

Klopp erwartet, dass bei Wirtz früher oder später der Knoten platzt. „Ihr werdet alle eure Worte zurücknehmen müssen, wenn ihr Florian Wirtz falsch einschätzt. Er ist ein unglaubliches Talent“, erklärte der Ex-Coach der Reds.

Eintracht trotz Negativlaufs „mit großem Selbstvertrauen“

In Frankfurt kommt es für Wirtz und Co. nun zum Krisenduell. Denn ähnlich wie der Premier-League-Champion taumelt auch die Eintracht. Die Formkurven beider Teams verlaufen quasi parallel - und zwar stetig bergab.

„Wir gehen da rein und geben unser Bestes - mit großem Selbstvertrauen“, sagte Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen. Nur woher soll dieses Selbstvertrauen kommen?

Frankfurter sind heiß auf ein „geiles Spiel“

Nach einem überzeugenden Saisonstart warten die Hessen nun auch schon seit drei Pflichtspielen auf einen Sieg. In der Defensive reiht sich Patzer an Patzer. Zudem müssen die Frankfurter bis auf weiteres auf Mittelfeldspieler Oscar Højlund wegen einer Muskelverletzung am Oberschenkel verzichten.

An der Vorfreude des Bundesliga-Siebten auf den Königsklasse-Kracher dürfte das alles nichts ändern. „Es ist ein geiles Spiel am Mittwoch. Das sind die Spiele, worauf wir uns alle sehr, sehr drauf freuen“, sagte Nationalstürmer Jonathan Burkardt.