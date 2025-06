Santiago de Chile - Spitzenreiter Argentinien hat sich in der Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft 2026 mit 1:0 gegen den Tabellenletzten Chile durchgesetzt. Nach einer Vorlage von Thiago Almada hob Julián Álvarez von Atlético Madrid in der 15. Minute den Ball über den chilenischen Schlussmann Brayan Cortés ins Tor und traf zum Endstand.

Mit dem Sieg im Nationalstadion in Santiago de Chile konnte der amtierende Weltmeister Argentinien seinen Platz an der Tabellenspitze in der Südamerika-Qualifikation verteidigen. Allerdings war das Team von Trainer Lionel Scaloni bereits zuvor für die WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert. Für Chile hingegen rückt ein Ticket für die Weltmeisterschaft mit der Niederlage gegen Argentinien in weite Ferne.