Herzogenaurach - Schlagerstar Wolfgang Petry hat die deutschen Fußballerinnen im Trainingslager auf die EM in der Schweiz eingestimmt. Gemeinsam mit den Spielerinnen sang der 73-Jährige am Montagabend etliche seiner Hits wie „Verlieben, Verloren, Vergessen, Verzeihen“ oder „Wahnsinn“ und sorgte für ausgelassene Stimmung auf dem Adidas-Gelände in Herzogenaurach. Auch Bundestrainer Christian Wück sang kräftig mit, während er die Spielerinnen und Petry bei der gemeinsamen Polonaise filmte.

„Es gibt Songs, die mir auch gefallen. Es gibt viele Schlager, die gespielt werden. Vor allen Dingen nach gewonnenen Spielen“, sagte der 52 Jahre alte Wück über die Rituale seines Teams in einem Interview von RTL/ntv. „Das ist auch etwas, was die Mannschaft auszeichnet, dass sie ganz unterschiedliche Songs in gewissen Phasen spielt. Das ist meistens Partymusik, hauptsächlich deutsche. Lieder, die jeder mitsingen kann.“

Das Team um Kapitänin Giulia Gwinn, die mit Bayern-Kollegin Linda Dallmann die Idee für einen Petry-Auftritt vor der EM vorantrieb, hatte den Schlagersänger bereits im April nach dem 6:1 gegen Schottland per Video eingeladen, teilte der DFB mit.

Petry-Songs laufen sonst im Bus

Demnach hören die Kickerinnen nach Länderspielen im Bus regelmäßig Lieder von Petry. Mit dem Überraschungs-Auftritt des Schlagersängers habe das Team auch den Betreuerinnen und Betreuern sowie den Coaches danken wollen, hieß es.

Die deutsche Auswahl startet am 4. Juli in St. Gallen gegen Polen in die EM. Weitere Gruppengegner sind Dänemark am 8. Juli in Basel und Schweden am 12. Juli in Zürich. Das Finale findet am 27. Juli in Basel statt.