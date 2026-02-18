Newcastle United erzielt im Hinspiel der Zwischenrunde sechs Treffer - aber Nick Woltemade geht leer aus. Dafür trifft ein anderer Stürmer gleich viermal.

Baku - Mit Nick Woltemade in der Startelf hat Newcastle United in der Champions League einen riesengroßen Schritt Richtung Achtelfinale getan. Der Premier-League-Club feierte im Playoff-Hinspiel bei Außenseiter FK Karabach Agdam aus Aserbaidschan einen 6:1 (5:0)-Kantersieg. Woltemade, der beim jüngsten 3:1 im FA-Cup bei Aston Villa seine 14 Pflichtspiele andauernde Torlosigkeit beendet hatte, konnte keinen Treffer beisteuern. Dafür zeigte sich sein Sturmpartner in absoluter Torlaune.

Anthony Gordon war in der ersten Halbzeit mit einem Viererpack (3. Minute/22., Handelfmeter/33./45.+1) der dominierende Spieler auf dem Platz. Außerdem trafen der deutsche Abwehrspieler Malick Thiaw (8.) und Jacob Murphy (72.) für die Magpies.

Der Meister aus Aserbaidschan, der in allen Belangen unterlegen war, kam durch Elvin Jafarguliyev (47.) nur zum zwischenzeitlichen 1:5. Im Rückspiel am kommenden Dienstag wäre ein Weiterkommen von Karabach Agdam eine Fußball-Sensation.