Zwei Spielerinnen sind vor dem Final-Hinspiel gegen Spanien angeschlagen. Der Fußball-Bundestrainer erweitert deshalb sein Aufgebot.

Frankfurt/Main - Bundestrainer Christian Wück erweitert sein Aufgebot für die Nations-League-Finalpartien der deutschen Fußballerinnen gegen Spanien. Innenverteidigerin Bibiane Schulze Solano von Athletic Bilbao rückt als 24. Spielerin nach, wie eine Verbandssprecherin mitteilte. Die Maßnahme wurde nötig, weil Innenverteidigerin Camilla Küver vom VfL Wolfsburg und Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann (Manchester City) über muskuläre Beschwerden klagen.

Torhüterin Berger ist nun auch dabei

Sicher angekommen ist vor dem Hinspiel am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in Kaiserslautern nun auch Torhüterin Ann-Katrin Berger vom US-Club Gotham FC. Die 35 Jahre alte Stammkeeperin stieß am Mittwochmorgen zum Team. Berger hätte eigentlich am Dienstag in Frankfurt/Main landen sollen, allerdings war ihr geplanter Flug aus den USA gestrichen worden.

Nach dem Ausfall von Bayern-Torjägerin Lea Schüller, die aus familiären Gründen fehlt, hatte Wück bereits deren Vereinskollegin Linda Dallmann nachnominiert.

Die DFB-Elf will sich im Fritz-Walter-Stadion eine gute Ausgangsposition verschaffen für das Rückspiel gegen die spanischen Weltmeisterinnen am Dienstag (18.30 Uhr/ARD) im Madrider Estadio Metropolitano.