Geschenk vom Papa: Ein Hole-in-One zum Geburtstag

Stewart Cink hält seinen Ball nach einem Hole-in-One am 16. Loch hoch.

Augusta - Seinen 24. Geburtstag wird Golf-Caddie Reagan Cink wohl nicht so schnell vergessen. Denn den Schlag des Tages beim 86. Masters in Augusta spielte am Freitag (Ortszeit) keiner Geringerer als sein Vater Stewart.

Dem 48-jährigen Amerikaner gelang ein von den Fans frenetisch gefeiertes Ass auf Bahn 16 des Augusta National Golf Clubs. „Happy Birthday“, rief der Papa bei der Jubel-Umarmung zu seinem Sohn, der seinen Vater als Caddie begleitete. „Ich habe ihm bereits das Hole-in-One und den Ball geschenkt. Das sollte genug sein, oder?“, scherzte Cink Senior anschließend - weitere Geschenke werde es nicht geben.

Allerdings hätte der erfahrene Golfprofi bei seiner 20. Teilnahme am traditionsreichen Major-Turnier sein Ass gerne eingetauscht: „Um ehrlich zu sein, würde ich den Hole-in-One-Ball direkt ins Wasser werfen, wenn ich dafür den Cut geschafft hätte und noch zwei Runden spielen könnte.“ Cink war mit 151 Schlägen nach zwei Runden auf dem Par-72-Kurs vorzeitig ausgeschieden.