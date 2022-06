Grozer setzt auch bei WM aus - Chance für junge Spieler

Berlin - Die deutschen Volleyballer und ihr neuer Trainer Michał Winiarski müssen in diesem Sommer ohne Starspieler Georg Grozer auskommen.

Neben der Nationenliga, die für das deutsche Team in der kommenden Woche beginnt, wird der 37-Jährige auch bei der Ende August beginnenden Weltmeisterschaft in Polen und Slowenien nicht dabei sein. „Wir haben gemeinsam entschieden, dass er in diesem Sommer aussetzt und sich erholt“, sagte Winiarski der Deutschen Presse-Agentur. „Wir wissen alle wie gut Georg ist, aber er ist auch kein junger Spieler mehr.“ Bislang war nur bekannt, dass Grozer die Nationenliga verpasst.

Der 37-Jährige wolle sich in diesem Sommer auf die Regeneration konzentrieren, sagte Winiarski. „Aber im nächsten Jahr ist er wieder bereit für das Nationalteam“. Das gemeinsame Ziel sei die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Winiarski sieht die Partien in diesem Sommer ohne Grozer als Chance für junge Spieler. „Das ist auch eine gute Gelegenheit für Linus Weber, den ganzen Sommer zu spielen“, sagte der 38 Jahre alte Pole.

Zum Auftakt in der Nationenliga spielt das deutsche Team am kommenden Dienstag (Ortszeit) gegen Gastgeber Kanada in Ottawa. In der Nationenliga spielen die besten 16 Mannschaften der Welt bei Männern und Frauen an drei Austragungsorten über sechs Wochen gegeneinander. Nach zwölf Partien pro Team kommen die acht besten in die Finalrunde. Die Spiele in der Nationenliga sind wichtig für die Weltrangliste. Die deutschen Männer spielen nach Ottawa in Quezon City (Philippinen) und Osaka (Japan).