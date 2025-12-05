Die Saison beginnt für Franziska Preuß alles andere als optimal. Die Biathlon-Weltmeisterin wird von einer Erkrankung gestoppt.

Östersund - Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß wird früh in der Olympia-Saison von gesundheitlichen Problemen ausgebremst und kann beim Weltcup in Schweden nicht mehr starten. Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, verpasst die 31-Jährige das Sprintrennen in Östersund heute Nachmittag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport) und kann damit auch nicht in der abschließenden Verfolgung am Sonntag antreten.

Preuß, die in der Vorsaison erstmals den Gesamtweltcup gewonnen hatte, leide unter Halsschmerzen und fühle sich seit Donnerstag krank. „Um den weiteren Saisonverlauf nicht zu gefährden, haben wir gemeinsam mit ihr beschlossen, kein Risiko einzugehen, um schnellstmöglich wieder eine Wettkampffähigkeit herzustellen“, sagte der deutsche Mannschaftsarzt Jan Wüstenfeld.

Preuß wunderte sich über ihre Form

Der Saisonstart war für Preuß zuvor nicht optimal verlaufen. Mit der Frauen-Staffel hatte sie am vergangenen Samstag nur den enttäuschenden elften Rang belegt. Im Einzel über 15 Kilometer schaffte es die Bayerin nach vier Schießfehlern nicht über den 29. Platz hinaus. Anschließend hatte sich Preuß auch über ihre schwache Laufform gewundert.

In der Vergangenheit hatte Preuß immer wieder mit Verletzungen und Erkrankungen zu kämpfen. Nach einer Operation an den Nasennebenhöhlen war ihr im vergangenen Winter erstmals eine optimale Saison gelungen. Sie gewann unter anderem gleich vier WM-Medaillen.

Die nächste Chance für einen Start bietet sich am nächsten Freitag beim Weltcup im österreichischen Hochfilzen im Sprint. Höhepunkt der kommenden Monate sind die Olympischen Winterspiele mit den Biathlonrennen im italienischen Antholz.