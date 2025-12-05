Der deutsche Sport will sich für Olympia bewerben. Eine Umfrage bestärkt die Befürworter kurz vor dem nächsten Etappenziel. In Berlin gibt es aber auch Widerstand.

Frankfurt/Main - Kurz vor seiner Mitgliederversammlung spürt der Deutsche Olympische Sportbund dank einer Umfrage Rückenwind für seine Olympia-Pläne. 74 Prozent der Bundesbürger würden derzeit eine deutsche Bewerbung für Sommerspiele in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 befürworten, ermittelte das Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap im Auftrag des DOSB. 51 Prozent beantworteten eine entsprechende Frage mit „Ja“, weitere 23 Prozent zumindest mit „Eher Ja“.

Zudem sind demnach 70 Prozent der Deutschen der Meinung, Olympische und Paralympische Spiele würden die allgemeine Grundstimmung in Deutschland verbessern. Die Umfrage-Ergebnisse, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen, will die DOSB-Spitze bei der Debatte über die weiteren Schritte für eine Olympia-Bewerbung am Samstag auf der Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main präsentieren.

Für die nach DOSB-Angaben repräsentative Umfrage wurden vom 1. bis 3. Dezember 1012 wahlberechtigte Bundesbürger befragt.

Vier Kandidaten in Deutschland

Kandidaten für die Austragung sind Berlin, München, Hamburg und die Region Rhein-Ruhr mit der Kernstadt Köln. Die vier Bewerber haben bis zum 4. Juni 2026 Zeit, ihre finalen Konzepte für eine Bewerbung vorzulegen. Auf einer außerordentlichen DOSB-Mitgliederversammlung in Baden-Baden am 26. September soll die Entscheidung fallen, welcher Kandidat den Zuschlag erhält und ins internationale Rennen geht.

Zuvor planen Nordrhein-Westfalen (19. April) und Hamburg (31. Mai) noch Bürgerentscheide. München hat bei einer Bürgerbefragung schon eine deutliche Mehrheit für eine Olympia-Bewerbung erhalten. In Berlin soll es kein Referendum geben, auch weil die Landesverfassung dies aktuell nicht vorsieht.

Widerstand gegen Olympia-Pläne in Berlin

Vor allem in der Hauptstadt gibt es stärkeren Widerstand gegen eine Bewerbung. Die Initiative „NOlympia“ mit Grünen und Linken will für ein Volksbegehren gegen Spiele in Berlin mobil machen.

In einer repräsentativen Civey-Umfrage, die der „Tagesspiegel“ in Auftrag gegeben hatte, sprachen sich zuletzt 67 Prozent der Befragten gegen die Olympia-Pläne des Senats aus. Detaillierte Zahlen aus den vier Bewerber-Regionen gibt es in der aktuellen Dimap-Umfrage für den DOSB nicht.