Vor der WM im vergangenen Jahr waren die deutschen Handballer von vielen Verletzungen und Krankheiten gebeutelt. Das sieht vor dem nächsten großen Turnier jetzt anders aus.

Hannover - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat in Hannover mit ihrer Vorbereitung auf die Europameisterschaft in Dänemark, Norwegen und Schweden begonnen. Anders als vor der WM im vergangenen Jahr beklagt Bundestrainer Alfred Gislason diesmal keine verletzten, angeschlagenen oder erkrankten Spieler.

„Der Kader sieht sehr gut aus, was Fitnesszustand und Gesundheit angeht. Das war letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt noch anders“, sagte der Isländer bei einer Pressekonferenz nach dem ersten Training.

Zwei Tests gegen den Vize-Weltmeister

Vor dem ersten EM-Spiel am 15. Januar gegen Österreich bestreiten die deutschen Handballer noch zwei Testspiele gegen den Vize-Weltmeister Kroatien: am 8. Januar in Zagreb und am 11. Januar in Hannover. „Wir haben uns bewusst einen starken Gegner ausgesucht“, sagte Gislason. „Denn wir müssen direkt in Topform sein gegen Österreich. Jeder Punktverlust kann bei dieser EM schwere Folgen haben.“

Mehr Lospech als die Deutschen hätte man vor einem großen Turnier kaum haben können. Bereits die Vorrunde mit den Gruppengegnern Österreich, Serbien und Spanien ist anspruchsvoll. „Aber danach wird es die Hauptrunde richtig in sich haben mit vermutlich Dänemark, Frankreich, Norwegen und Portugal“, sagte Gislason.

Frankreich ist der Titelverteidiger. Portugal warf die angeschlagenen Deutschen vor einem Jahr im WM-Viertelfinale raus. Und die Dänen „sind allen anderen Mannschaften voraus. Sie haben eine unglaubliche Breite im Kader“, sagte der Bundestrainer über die aktuellen Kräfteverhältnisse im europäischen Handball. „Auf den Plätzen zwei bis zehn stehen alles Mannschaften, bei denen jeder jeden schlagen kann. Dazu gehören wir.“

Auch Uscins wieder fit

Zu den Spielern, die 2025 immer wieder körperliche Probleme hatten, zählt Rückraum-Star Renars Uscins. Den 23-Jährigen von der TSV Hannover-Burgdorf belastete die Terminhatz zwischen Bundesliga-, Europapokal- und Länderspielen in den vergangenen Jahren besonders.

„Er war ein bisschen angeschlagen im letzten Jahr. Jetzt freue ich mich darauf, diese EM mit einem gesunden Renars Uscins zu spielen“, sagte Gislason. „Es ist schwierig für ein Riesentalent, immer daran gemessen zu werden, was er bei Olympia gemacht hat.“

Auch der Spieler ist guter Dinge: „Wir müssen alles reinhauen. Dann kann auch eine junge Truppe mit viel Elan eine positive Welle erzeugen“, sagte Uscins über die EM.