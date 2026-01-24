Frankreichs Handballer schaffen bei dieser EM zum wiederholten Male Historisches. Beim Kantersieg über Portugal knackt die Équipe Tricolore sogar zwei Bestmarken.

Herning - Frankreichs Handballer haben bei der EM gleich zwei Rekorde aufgestellt und Portugal im zweiten Hauptrundenspiel düpiert. Beim 46:38 (28:15) erzielte die Équipe Tricolore so viele Treffer in einer Halbzeit wie noch nie zuvor ein Team bei einer EM. Bereits zur Pause kam die Mannschaft um Starspieler Dika Mem auf 28 Tore.

Alleine der 28-Jährige steuerte acht Treffer bei. Den bisherigen Höchstwert hielt Polen, das bei der EM 2014 in 30 Minuten 26 Mal erfolgreich gewesen war.

Außerdem lieferten die Franzosen und Portugal das torreichste Spiel in der EM-Geschichte. Insgesamt fielen 84 Tore und damit drei mehr als in der diesjährigen Vorrundenpartie zwischen Slowenien und Montenegro.

Wann trifft Frankreich auf Deutschland?

An einem dritten Tore-Rekord schrammten die Franzosen nur haarscharf vorbei, egalisierten aber immerhin ihre eigene Bestmarke aus dem Vorrundenspiel gegen die Ukraine. Schon wieder traf der Europameister 46 Mal - noch nie war ein Team erfolgreicher.

Mit dem Kantersieg gegen Portugal unterstrich Frankreich, das nun bei vier Pluspunkten steht, seine Titelambitionen. Am Mittwoch steht zum Abschluss der Hauptrunde das Duell mit Deutschland an.