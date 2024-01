Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köln. - Mit 38 Jahren hat Robert Weber viel in seiner Karriere erlebt. Doch der Gedanke an das Spiel gegen Gastgeber Deutschland vor fast 20.000 Zuschauern in der Lanxess Arena sorgt bei dem Rechtsaußen der Österreicher trotzdem für Anspannung. „Ich dachte nicht, dass das in meinem Alter noch passieren kann. Als wir uns für die Hauptrunde qualifiziert haben, war es das Erste, worauf ich mich gefreut habe“, gewährt Weber, der zwischen 2009 und 2019 beim SC Magdeburg spielte, Einblick in seine Gefühlswelt. Aus diesem Grund ist für ihn selbstverständlich, dass er seinen zehnjährigen Sohn für die Partie einfliegen lässt: „Wer weiß, ob er seinen Papa noch einmal gegen so einen Gegner in so einer Halle sehen wird.“