Herning - Der deutsche Handball-Nationalspieler Juri Knorr hat sich nach dem Einzug ins EM-Finale hinter Kroatiens Trainer Dagur Sigurdsson gestellt und Verständnis für dessen Kritik am Turnierplan geäußert. „Ich stehe voll hinter Dagur Sigurdsson mit seiner Aussage. Er hat viele Punkte angesprochen, in denen ich ihm nur zustimmen würde. Natürlich war es für sie nicht optimal heute und sicherlich war das auch entscheidend heute. Klar spielen die Kräfte eine Rolle“, sagte Knorr nach dem 31:28 des DHB-Teams im Halbfinale.

In einer bemerkenswerten Wutrede hatte Sigurdsson am Vorabend die enge Spieltaktung und Reisestrapazen für sein Team angeprangert. Anders als Deutschland absolvierte Kroatien zum Hauptrundenabschluss zwei Partien innerhalb von zwei Tagen und musste am spielfreien Donnerstag von Schweden nach Dänemark reisen. Die Europäische Handballföderation (EHF) hat inzwischen Anpassungen der Spielpläne bei künftigen Turnieren angekündigt.