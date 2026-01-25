Marko Grgic schaltet seinen „dummen Schädel“ aus und mausert sich zum perfekten Zeitpunkt vom Sorgenkind zum EM-Hoffnungsträger. Denn nun wartet die schwerste Aufgabe im Welthandball.

Herning - Deutschland verneigte sich vor Andreas Wolff und staunte über Weltklasse-Paraden wie am Fließband. Der heimliche Gewinner beim so immens wichtigen Sieg im zweiten Hauptrundenspiel gegen Norwegen war Marko Grgic. Pünktlich zum Matchball-Spiel ums EM-Halbfinale gegen Dänemarks Überflieger am Montag (20.30 Uhr/ARD/Dyn) wirft sich der Shooting-Star in Topform. „Das war der Marko, den wir kennen. Jetzt ist er da“, zollte Renars Uscins seinem Teamkollegen Respekt.

Grgic selbst wollte sich unmittelbar nach Abpfiff nicht zu viel auf seinen Auftritt einbilden. Ziel sei es, konstant starke EM-Leistungen hinzulegen und Deutschland auch in den abschließenden zwei Hauptrundenspielen gegen Dänemark und Frankreich zu helfen, sagte der 22-Jährige von der SG Flensburg-Handewitt. „Ich habe einfach jetzt versucht, meinen dummen Schädel auszuschalten. Der Druck ist ein bisschen abgefallen.“

Ein Sieg gegen Dänemark und Deutschland steht sicher im Halbfinale. Das Spiel um eine EM-Medaille wäre garantiert. Optimistisch stimmt die DHB-Riege, dass neben Grgic auch die Rückraumspieler Franz Semper und Nils Lichtlein eine gute Leistung zeigten. „Jetzt sind alle im Turnier angekommen“, befand Bundestrainer Alfred Gislason.

Dänemark: Beste Mannschaft mit besten Spielern

Es waren kleine Hoffnungsschimmer, die Grgic, Wolff, Semper und Lichtlein in einem von Fehlern geprägten deutschen Spiel sendeten. Jedem ist klar, dass allein halb so viele Fehlwürfe und Fehlpässe den Sieg gegen das dänische Star-Ensemble um Welthandballer Mathias Gidsel kosten. „Muss ich das noch erklären, was da kommt? Das ist die beste Mannschaft der Welt. Sie haben die besten Spieler der Welt“, fasste Grgic die Herkulesaufgabe zusammen.

Seit zehn Jahren hat die DHB-Auswahl kein Pflichtspiel gegen den Weltmeister und Olympiasieger aus dem Nachbarland gewonnen. Mut macht der Auftritt der Skandinavier in der Vorrunde, als sie gegen Portugal die erst zweite Heimniederlage in Herning überhaupt kassierten.