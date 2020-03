Der SC Magdeburg verteidigt mit dem 29:27 in Stuttgart den 3. Platz. Überragend dabei Torwart Tobias Thulin.

Stuttgart l Tiefes Durchatmen bei den Handballern des SC Magdeburg. In Stuttgart wurde den Grün-Roten alles abverlangt. Doch mit einem ganz starken kämpferischen Einstellung wurden beim 29:27 zwei ganz wichtige Punkte geholt, die den SCM weiterhin von einem Ticket für die Champions League träumen lassen. Dafür müsste ja mindestens Rang zwei am Ende her.

Nach zuvor fünf gewonnenen Pflichtspielen in Serie konnten die Magdeburger mit breiter Brust ins Spiel gehen. Dass Christian O'Sullivan zu Hause bleiben musste, weil er Fieber und Knieprobleme haben soll, fiel zunächst nicht groß ins Gewicht. Nach elf Minuten waren die Gäste beim 7:5 sogar auf zwei Tore enteilt. Doch weil diese Führung in nur drei Minuten mit einem 0:3-Lauf hergeschenkt wurde und es sieben Minuten vor der Pause sogar mit 11:13 hinten lag, platzte Trainer Bennet Wiegert in einer Auszeit der Kragen. "Wir spielen wie eine Kindermannschaft", schimpfte Wiegert. Und Matthias Musche ergänzte: "Lasst uns endlich richtig kämpfen."

SCM dreht das Spiel

Nachdem sich die Stuttgarter wenige Sekunden vor der Pause auf 17:14 absetzten, sah es ganz schlecht für den SCM aus. Doch Michael Damgaard traf mit dem letzten Freiwurf ganz clever mitten durch den Block und konnte somit noch verkürzen. Ein Tor, das auch Signalwirkung hatte. Nach dem Seitenwechsel spielten die Grün-Roten endlich den vom Trainer geforderten Senioren-Handball - und drehten innerhalb von vier Minuten das Spiel. Da traf Albin Lagergren nach einem Gegenstoß zum 19:18 für den SCM.

Obwohl der kurz vor der Pause ins Tor gerückte Tobias Thulin mit einigen starken Paraden glänzte, konnten sich die Gäste trotzdem nicht absetzen. Jogi Bitter zwischen den Stuttgarter Pfosten ist ja nicht umsonst ins deutsche Nationalteam zurückgekehrt und wird sich ab Montag mit dem DHB-Team in Aschersleben auf das Länderspiel gegen die Niederlande am 13. März in Magdeburg vorbereiten.

Thulin überragend

Mitte der zweiten Halbzeit nagelte Thulin sein Tor aber regelrecht zu und ließ sich selbst von frei auf ihn zulaufenden und zufliegenden Stuttgartern nicht überwinden. Am Ende hatte der Schwede bei den gehaltenen Bällen sogar eine Quote von 55 Prozent. Obwohl es zehn Minuten vor Schluss sogar 25:22 für den SCM hieß, war das Spiel damit noch lange nicht durch. Eine Minute vor Schluss wurde es beim 28:27 sogar noch einmal richtig spannend - aber Kay Smits machte im Gegenzug mit dem 29:27 endgültig alles klar.