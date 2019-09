Nicht nur für THW-Torhüter Dario Quenstedt war die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte beim SC Magdeburg ungewohnt.

Magdeburg l Um noch rechtzeitig in den Mannschaftsbus zu kommen, musste Dario Quenstedt einen kurzen Sprint hinlegen. Der Torhüter des THW Kiel hatte sich verspätet. Weil er den SC Magdeburg in diesem Sommer nach 15 Jahren Richtung Kiel verlassen hatte, war er nach der Partie am Sonnabend ein gefragter Interviewpartner.

„In der Magdeburger Kabine habe ich noch viel mit den Ex-Kollegen gesprochen“, erzählte Quenstedt. Und man merkt, dass ihm das „Ex“ gar nicht so leicht über die Lippen geht. „Ich bin stolz darauf, für den THW zu spielen. Aber es war dennoch ein komisches Gefühl, als Gast in die Getec-Arena einzulaufen.“

Nord-Derby ist nächste Premiere

Seine erste Rückkehr im Kieler Trikot war aber auch für den SCM ungewohnt. Als „ganz, ganz komisch“ bezeichnete beispielsweise Matthias Musche das Aufeinandertreffen. „Bisher haben wir nur einmal in unserem Leben gegeneinander gespielt, als Dario für Lübbecke im Tor stand. Aber seither haben wir jeden Tag miteinander trainiert, wir kennen uns in- und auswendig.“

SCM besiegt THW Kiel 32:31 Magdeburg (tw) l Handball-Krimi in der Getec-Arena Magdeburg. Der SCM besiegt den THW Kiel mit 32:31. Das dramatische Spiel in Bildern. Filip Kuzmanovski, Marko Bezjak, Piotr Chrapkowski. Foto: Eroll Popova



Zeljko Musa. Foto: Eroll Popova



Michael Damgaard. Foto: Eroll Popova



Tim Hornke, Magnus Landin Jacobsen. Foto: Eroll Popova



Niclas Ekberg, Matthias Musche. Foto: Eroll Popova



Michael Damgaard. Foto: Eroll Popova



Tim Hornke, Magnus Landin Jacobsen. Foto: Eroll Popova



Niklas Landin Jacobsen, Tim Hornke, Patrick Wiencek, Albin Lagergren. Foto: Eroll Popova



Zeljko Musa. Foto: Eroll Popova



Bennet Wiegert. Foto: Eroll Popova



SCM-Fans jubeln. Foto: Eroll Popova



Bennet Wiegert, Jannick Green. Foto: Eroll Popova



Matthias Musche, Dario Quenstedt. Foto: Eroll Popova



Bennet Wiegert, Jannick Green, Piotr Chrapkowski, Andreas Grote. Foto: Eroll Popova



Dirk Roswandowicz. Foto: Eroll Popova



Matthias Musche. Foto: Eroll Popova



Filip Jicha. Foto: Eroll Popova



Nikola Bilyk, Zeljko Musa. Foto: Eroll Popova



Marko Bezjak. Foto: Eroll Popova



Christian O´Sullivan. Foto: Eroll Popova



Zeljko Musa. Foto: Eroll Popova



Christian O´Sullivan, Nikola Bilyk. Foto: Eroll Popova



Marko Bezjak. Foto: Eroll Popova



Tobias Thulin. Foto: Eroll Popova



Tobias Thulin. Foto: Eroll Popova



Hendrik Pekeler, Tim Hornke. Foto: Eroll Popova



Albin Lagergren, Nikola Bilyk. Foto: Eroll Popova



Patrick Wiencek, Albin Lagergren. Foto: Eroll Popova



SCM-Trainer Bennet Wiegert im Interwiev. Foto: Eroll Popova



Marc Schmedt, Marko Bezjak. Foto: Eroll Popova



Einen Vorteil, den Quenstedt mit acht Paraden für sich nutzen konnte. „Er hat sehr gut gehalten. Da hatte ich kurz ein bisschen Angst, dass er uns kaputt macht“, meinte Michael Damgaard.

Quenstedt freute sich zwar über das Lob, hätte aber gerne auch zwei Punkte mitgenommen. „Jetzt werden wir die Niederlage schnell aufarbeiten“, sagte er. Denn die nächste Premiere wartet schon auf ihn: das Nordderby gegen Meister Flensburg.

Weitere Artikel zum SC Magdeburg finden Sie hier.