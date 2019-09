Der SC Magdeburg erlebte beim Auswärtsspiel in Kassel das erwartet schwere Spiel. Die MT Melsungen rettete einen knappen Vorsprung über d...

Melsungen l „Jedes Spiel ist anders, jedes Spiel beginnt bei null.“ So kündigte die MT Melsungen die Partie gegen den SC Magdeburg Donnerstagabend über die sozialen Netzwerke an. Das 13-Tore-Debakel gegen Aufsteiger Balingen-Weilstetten wollten die Hessen aus den Köpfen kriegen. Und auch dem SCM war klar, dass ein Sieg gegen den THW Kiel keine Garantie für weitere Erfolge ist.

Beobachtet von Bundestrainer Christian Prokop entwickelte sich dementsprechend eine hitzige Partie. Der SCM konnte das Spiel von Beginn an nicht gestalten, sondern lief einem Rückstand hinterher. Und das blieb auch bis zum Abpfiff beim Stand von 29:31 (13:16) so.

Bis in die Haarspitzen motiviert

Denn die MT war von Beginn an hellwach und bis in die Haarspitzen motiviert. Nach zwei schnellen Treffern durch Marino Maric und Julius Kühn wirkte der SCM beeindruckt. Das Publikum, das jeden Ballgewinn, jede Abwehraktion der Melsunger bejubelte, unterstützte den Effekt. Doch ein Doppelschlag von Daniel Pettersson ließ den SCM auf 3:3 (8. Minute) gleichziehen.

Der Gastgeber konnte in der hitzigen Anfangsphase sogar mehrere Fehlwürfe von Julius Kühn im Angriff kompensieren, weil Nebojsa Simic das Tor vernagelte. So zog die Mannschaft von Heiko Grimm durch Treffer von Kai Häfner, Kühn und Felix Danner auf 6:3 (12.) davon.

Der SCM agierte zeitweise hektisch, leistete sich zu viele technische Fehler. Auch die Rückraumschützen und den Kreisläufer der MT bekam man in der Defensive nicht in den Griff. Allerdings geriet auch Melsungen immer wieder ins Schlingern. Das nutzte der SCM prompt selbst für einen 3:0-Lauf. Matthias Musche sorgte mit einem Konter für den 6:6-Ausgleich (14.).

Nicht den Faden verlieren

Die 20. Minute hatte es dann in sich. Nachdem Michael Damgaard an Simic gescheitert war, erhöhte Melsungen auf 11:9. Als in der Folge Torschütze Lasse Mikkelsen zwei Minuten vom Feld musste und Erik Schmidt einen Siebenmeter für den SCM herausholte, tobte die Halle. Musche trat an den Punkt, doch Simic parierte. Es war der zweite Siebenmeter, den der SCM liegenließ. Melsungen war vollends drin im Spiel –und das Team von Bennet Wiegert musste aufpassen, jetzt nicht komplett den Faden zu verlieren. Der Trainer reagiert mit einer Auszeit: „Das ist nicht das, was wir können. Wir haben ganz große Reserven nach oben“, sagte er seinem Team. Damgaards Treffer waren in dieser Phase Gold wert, der SCM blieb bis auf zwei Tore dran (13:15/28.), musste vor der Pause aber noch das 13:16 hinnehmen.

In die zweite Halbzeit erwischte der SCM einen guten Start, Albin Lagergren belebte die Offensive und traf zum 17:18 (35.). Auch Tobias Thulin, der für Jannick Green ins Tor kam, konnte sich auszeichnen.

Doch Melsungen hatte einen Simic, der im Tor zur Höchstform auflief und die Magdeburger mit seinen Paraden verzweifeln ließ. Über Tobias Reichmann konterte die MT und lag nach 45. Minuten 23:18 vorn. Der SCM blieb zwar immer in Schlagdistanz (27:28/56.), konnte die Partie aber nicht mehr drehen.