Der SC Magdeburg gewinnt in der Handbal-Bundesliga das vierte Spiel in Serie. Das 31:29 (15:11) gegen Minden war aber hart erkämpft.

Magdeburg l Der SC Magdeburg bleibt in der Handball-Bundesliga oben dran. Mit einem 31:29 (15:11) gegen Minden wurde auch das vierte Spiel in Serie gewonnen. Michael Damgaard war am Ende mit neun Toren bester Werfer bei den Magdeburgern.

Schon in der ersten Halbzeit taten sich die Magdeburger richtig schwer. Sechs Minuten vor der Pause hatten die Gäste trotz Unterzahl zum 10:10 ausgeglichen und hielten das Spiel offen. Denn die Gastgeber taten sich lange schwer. Obwohl nach elf Minuten mit dem 6:3 die erste deutliche Führung gelang, gab das den Magdeburgern keine richtige Sicherheit.

Ohne die tollen Paraden von Torhüter Tobias Thulin, der von Beginn an zwischen den Pfosten stand, hätte es sogar noch schlimmer kommen können. Mit technischen Fehlern und so manchem Zuspiel zuviel am gegnerischen Kreis wurde der Gegner immer wieder stark gemacht. In den letzten Minuten vor der Pause gingen die Grün-Roten aber konzentrierter zur Sache und sorgten dadurch für eine beruhigende Pausenführung.

Die wurde nach dem Seitenwechsel dann auch Tor für Tor ausgebaut. Nach 40 Minuten schien beim 22:14 die Sache endgültig für den SCM gelaufen zu sein. War es aber nicht. Nur sechs Minuten später hieß es nur noch 23:20. SCM-Trainer Bennet Wiegert rüttelte seine Spieler aber auch mit einer Auszeit noch mal richtig wach. Und mehr ließen seine Jungs dann auch nicht zu. Als Damgaard zum 29:24 (52.) und der inzwischen im Tor stehenden Jannick Green einen Angriff der Gäste vereitelte, waren die Magdeburger wieder auf der Siegerstraße. Auch wenn es zum Schluss doch noch mal richtig eng wurde.