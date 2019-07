Der SC Magdeburg muss einen schweren Rückschlag verkraften: Moritz Preuss hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen.

Magdeburg l Was für eine Hiobsbotschaft für Moritz Preuss, Neuzugang des SC Magdeburg, und den Verein: Am Montag hat sich der Kreisläufer im Training eine schwere Knieverletzung zugezogen. Wie der SCM nun mitteilt, handelt es sich um einen Kreuzbandriss. "Die Ausfallzeit wird mit neun bis zehn Monaten prognostiziert", heißt es in der Pressemitteilung.

Der 24-Jährige wechselte nach der vergangenen Saison vom VfL Gummersbach nach Magdeburg. Schon in der Vorbereitung war Preuss voller Vorfreude auf seine ersten Auftritte im SCM-Trikot: "Ich freue mich auch schon riesig darauf, in die Getec-Arena einzulaufen. Da haben mich die Fans ja im Mai schon als Gummersbacher herzlich empfangen, weil mein Wechsel feststand. Aber mein erstes Spiel für den SCM wird das gewiss noch toppen“, erklärte Preuss vor Kurzem im Volksstimme-Gespräch.

Weitere Artikel zum SC Magdeburg finden Sie hier.