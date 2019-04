Michael Damgaard warf acht der 14 SCM-Tore in der ersten Halbzeit. Foto: Eroll Popova

Der SC Magdeburg kassierte gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 29:32 (14:17) die dritte Pflichtspielniederlage in Folge.

Magdeburg l Für den SCM wackelt nach dem verlorenen Pokalfinale auch Rang drei in der Bundesliga. Gegen den direkten Konkurrenten, die Rhein-Neckar Löwen, hieß es in der mit 6600 Zuschauern ausverkauften Getec-Arena am Sonntagnachmittag 29:32 (14:17). Michael Damgaard war mit elf Toren bester Werfer.

Drei-Tore-Führung verspielt

Die Magdeburger kamen gut in Spiel und legten durch einen von Matthias Musche verwandelten Siebenmeter nach sieben Minuten eine Zwei-Tore-Führung (4:2) hin. Dank einer Riesenparade von Jannick Green gegen Gedeon Guardiola und einem Hammerwurf von Michael Damgaard hieß es nach acht Minuten sogar 5:2.

Aber plötzlich ging nicht mehr viel. So konnten die Löwen Tor für Tor aufholen und der SCM lag nach zwölf Minuten mit 5:6 hinten. Nachdem Damgaard die Grün-Roten wieder in Führung warf (7:6/16.) leisteten sich die Magdeburger zahlreiche Fehlwürfe. Die Gäste wußten das zu nutzen und bauten ihre Führung eiskalt bis auf drei Tore (10:7/20.) aus.

In seiner ersten Auszeit stellte SCM-Trainer Bennet Wiegert seine Jungs dann neu ein. Half aber genau wie der Wechsel im Tor von Green auf Dario Quenstedt zunächst nicht. Fünf Minuten vor der Pause lagen die Magdeburger nämlich sogar mit 9:14 zurück. Mit dem 12:15 (28.) war aber die Hoffnung zurück. Schließlich ging es mit einem 14:17 in die Pause, was weitere spannende 30 Minuten verspricht.

Damgaard schon zur Pause acht Tore

Dass Michael Damgaard schon zur Pause acht Tore auf dem Konto hatte und Matthias Musche seine vier Tore bis dahin vom Siebenmeterpunkt erzielte, zeigte deutlich, dass das Spiel der Magdeburger viel zu wenig Überraschungen zu bieten hatte. Das musste sich nach der Pause unbedingt ändern. Und die Magdeburger legten da auch ordentlich los, waren durch Musche, Christian O'Sullivan und Daniel Pettersson auf 17:18 (35.) wieder richtig dran und ließen die Halle wackeln.

Doch die Löwen ließen sich selbst von den tobenden Fans nicht komplett aus dem Rhythmus bringen und schlugen erneut zurück. So hieß es nach 42 Minuten aus SCM-Sicht 19:23. Und nachdem selbst Musche am Siebenmeterpunkt die Nerven versagten, glaubte kaum noch einer an den SCM. Erst recht nicht, als Marko Bezjak knapp acht Minuten vor der Pause beim 24:29 auch noch das leere Löwen-Tor weit verfehlte. Und weil Gäste-Torwart Mikael Appelgren ganz stark gegen Musche hielt und auch noch einen Siebenmeter von Pettersson parierte, war das Spiel frühzeitig gegen den SCM entschieden.