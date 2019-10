Im Spitzenspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf verliert der SC Magdeburg.

Hannover l Michael Damgaard wusste schon vor dem Top-Spiel in der Handball-Bundesliga bei der TSV Hannover-Burgdorf am Sonntag, worauf es besonders ankommen würde: "Vorne dürfen wir keine einfachen Bälle wegwerfen. Denn das wird von Hannover sofort bestraft", sagte der Rückraumspieler des SC Magdeburg. Und er sollte recht behalten. Nach 60 Minuten stand die nächste Auswärtsniederlage des SCM zu Buche - auch, weil das Team in den entscheidenden Phasen zu unkonzentriert agierte. Mit 31:28 (15:14) entscheid Hannover die Partie für sich.

SCM-Torhüter Jannick Green und Piotr Chrapkowski standen wild gestikulierend neben den Schiedsrichtern, Trainer Bennet Wiegert beförderte Daniel Pettersson quasi eigenhändig aufs Feld - man hätte denken können, die Schlussekunden des Top-Spiels zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und dem SC Magdeburg sind angebrochen, dabei war es gerade einmal das Ende der ersten Halbzeit. Beim Stand von 14:14 (29.) wollten die Hannoveraner unbedingt mit einer Führung in die Pause - und bekamen nach einer klasse Parade von Green noch einen Siebenmeter zugesprochen. Timo Kastening verwandelte nicht nur zum 15:14, sondern die Tui-Arena auch in ein Toll-Haus.

SCM gibt Führung ab

Für den SCM war es ein bitterer Zwischenstand, da die Magdeburger bis dahin immer in Führung lagen. Ja, zeitweise sogar mit zwei Toren vorn waren (7:5/16.). Doch wenn der Mannschaft von Bennet Wiegert etwas anzukreiden war, dann die Chancenverwertung. Zu oft scheiterten die Spieler an Urban Lesjak, Torhüter von Hannover-Burgdorf. Andererseits war auch Green blendend aufgelegt und mit neun Paraden in den ersten 30 Minuten ein sicherer Rückhalt des SCM. Nur an die Würfte von Recken-Spielmacher Morten Olsen bekam er keinen Finger dran. Wenn der SCM die Recken in der Abwehr mal zur Verzweiflung trieb, war es der Däne, der die Nerven behielt und ein ums andere Mal traf.

So auch gleich nach Wiederanpfiff, als Olsen die Recken mit zwei Toren in Front brachte. Magdeburg zeigte sich erst noch unbeeindruckt, Christian O'Sullivan glich zum 16:16 (37.) aus. Aber ausgerechnet der Kapitän musste kurz darauf verletzt vom Feld, Ivan Martinovic und Mait Patrail erhöhten für den Gastgeber prompt auf 20:17 (39.). Wiegert rief seine Mannschaft bei einer Auszeit zusammen. Hannover hatte jetzt die Chance davonzuziehen, vertändelte aber die ersten Gelegenheiten dazu im Angriff. Letztlich war es erneut ihr Torhüter Lesjak, der den SCM nicht rankommen ließ, sondern, im Gegenteil, den Vorsprung der TSV sicherte. Nachdem er einen Wurf von Matthias Musche entschärft hatte, traf Olsen zum 23:18 (46.). O'Sullivan scheiterte in der Folge gleich drei Mal (!) an Lesjak.

Nach einer erneuten Auszeit von Wiegert stellte sich die Defensive, jetzt mit Filip Kuzmanovski auf dem Feld, offensiver auf. Er nahm Recken-Kapitän Fabian Böhm per Manndeckung aus dem Spiel und steuerte gleich noch den Treffer zum 21:24 (52.) bei. Hannover wackelte, fiel aber nicht: Der SCM war in der Deckung nicht konsequent genug, im Angriff kamen technische Fehler hinzu. So konnten sie Hannover nicht mehr in Bedrängnis bringen. Als Kreisläufer Ilija Brozovic zum 30:26 (59.) einnetzte, brache in der Tui-Arena großer Jubel aus. Die Recken verteidigten ihre Tabellenführung mit einem 31:28-Heimsieg, der SCM musste dagegen die nächste Auswärtsniederlage hinnehmen.