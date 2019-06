Der isländische Nationalspieler Omar Ingi Magnusson (l., im Duell mit Skjerns Jan Grebenc) spielt aktuell noch für Aalborg in Dänemark. Er wechselt 2020 zum SCM nach Magdeburg. Archivfoto: imago images

Der isländische Nationalspieler Omar Ingi Magnusson spielt ab 2020 für den SC Magdeburg. Der SCM bestätigte die Verpflichtung offiziell.

Magdeburg (vs) l Der SC Magdeburg hat am Mittwoch die Verpflichtung des isländischen Nationalspielers Omar Ingi Magnusson (22) zur Saison 2020/2021 offiziell verkündet. Die Personalie war bereits seit April 2019 bekannt. Der Linkshänder unterschrieb laut SCM-Mitteilung einen Vertrag bis 2024 in Magdeburg und wird die Nachfolge von Albin Lagergren antreten, der im Sommer 2020 von Magdeburg nach Mannheim wechseln wird.

Magnusson hat in Dänemark mit Aalborg Handbold die Meisterschaft und den Landespokal gewonnen.

SCM-Cheftrainer und Geschäftsführer Sport Bennet Wiegert sagte der Mitteilung zufolge: „Wir sind sehr stolz, dass sich Omar Ingi Magnussen für ein langfristiges Engagement beim SCM entschieden hat." Magnusson sei sicher eines der größten europäischen Talente im rechten Rückraum und verfüge trotz seines noch jungen Alters schon über eine umfangreiche internationale Erfahrung. Er passe von der Spielanlage genau zu den Vorstellungen des SC Magdeburg.

In der Pressemitteilung des SC Magdeburg gibt es auch ein Zitat von Omar Ingi Magnusson. Er sagte demnach unter anderem: „Bei meinem Besuch in Magdeburg habe ich mir einen sehr guten Eindruck vom Verein, der Stadt und dem phantastischen Handballpublikum machen können. Ich glaube, dass ich sehr gut zur Spielphilosophie vom SCM und Trainer Bennet Wiegert passen werde." Er freue sich auf die Herausforderung Bundesliga und möchte mit dem SCM um Titel spielen.

