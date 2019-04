Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wechselt der Rechtsaußen des SC Magdeburg nach der Saison zu einem schweizer Erstligisten.

Magdeburg l Der Vertrag von SCM-Spieler Robert Weber läuft zum Saisonende aus. Wohin es den 33-Jährigen dann zieht, steht bereits fest. Den neuen Verein hat der Rechtsaußen jedoch noch nicht bekanntgegeben. Die "Bild" berichtet nun, dass Weber künftig für den schweizer Erstligisten TSV St. Otmar St. Gallen auflaufen wird.

"Ein Wechsel ist fix. Doch es liegt in der Hand des neuen Vereins und soll wohl am 9. April verkündet werden", wird der Österreicher in der Zeitung zitiert. Eine offizielle Stellungnahme Webers oder eines neuen Vereins steht derzeit noch aus.

