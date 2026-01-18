Melbourne - Yannick Hanfmann hat bei den Australian Open als zweiter deutscher Tennisprofi die zweite Runde erreicht. Der 34 Jahre alte Karlsruher gewann in Melbourne sein Auftaktmatch gegen den amerikanischen Qualifikanten Zachary Svajda mit 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:3) und überstand damit wie Alexander Zverev die erste Runde. Der Vorjahresfinalist hatte sich zuvor gegen den Kanadier Gabriel Diallo mit 6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2 durchgesetzt.

Hanfmann benötigte 2:51 Stunden für seinen Erfolg. Die Partie fand auf dem neuen Party-Court 6 stand. Hanfmann wurde von den Zuschauern immer wieder angefeuert und feierte nach seinem Sieg ausgelassen mit den Fans.

Der Lohn für das Weiterkommen könnte in der zweiten Runde am Mittwoch ein Duell mit dem Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz sein. Der Spanier spielt heute noch gegen den Australier Adam Walton.