Tarvisio - Ski-Juwel Emma Aicher nährt weiter die Hoffnungen auf einen deutschen Olympia-Coup. Die 22-Jährige lag beim Super-G im italienischen Tarvisio nach 30 von 60 Starterinnen in Führung und damit auf Siegkurs. Es wäre ihr insgesamt vierter Weltcup-Erfolg und der zweite in dieser Saison. Im Dezember hatte sie schon die Abfahrt in St. Moritz in der Schweiz gewonnen.

Zweite in Tarvisio war zu diesem Zeitpunkt US-Star Lindsey Vonn vor der Tschechin Ester Ledecka. Aichers Teamkollegin Kira Weidle-Winkelmann lag auf Rang acht. Die Leistungen auf der Piste Di Prampero dürften dem deutschen Speed-Duo mit Blick auf die Olympischen Winterspiele in Italien im Februar weiteren Mut machen. In Cortina d'Ampezzo gilt dann vor allem die vielseitige Aicher in mehreren Disziplinen als Hoffnungsträgerin.