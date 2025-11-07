weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  3. Tennis: Hanfmann muss sich Djokovic wieder geschlagen geben

Zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen trifft Yannick Hanfmann auf den serbischen Tennis-Superstar Novak Djokovic. Nach knapp 80 Minuten ist es schon wieder vorbei.

Von dpa 07.11.2025, 17:47
Novak Djokovic war für den deutschen Tennisprofi Yannick Hanfmann doch eine Nummer zu groß. (Archivbild)
Novak Djokovic war für den deutschen Tennisprofi Yannick Hanfmann doch eine Nummer zu groß. (Archivbild) David Inderlied/dpa

Athen - Bei Novak Djokovic war wieder Schluss für Yannick Hanfmann. Der 33 Jahre alte Davis-Cup-Spieler unterlag dem 24-maligen Grand-Slam-Sieger im Halbfinale des ATP-Turniers von Athen mit 3:6, 4:6. Vor allem im zweiten Satz leistete die deutsche Nummer 117 der Weltrangliste beachtliche Gegenwehr. 

Nach 1:19 Stunden beendete Djokovic die Partie aber für sich. Vor vier Wochen hatte Hanfmann gegen den 38 Jahre alten Serben bereits in der dritten Runde des Turniers in Shanghai verloren.