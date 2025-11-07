Zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen trifft Yannick Hanfmann auf den serbischen Tennis-Superstar Novak Djokovic. Nach knapp 80 Minuten ist es schon wieder vorbei.

Novak Djokovic war für den deutschen Tennisprofi Yannick Hanfmann doch eine Nummer zu groß. (Archivbild)

Athen - Bei Novak Djokovic war wieder Schluss für Yannick Hanfmann. Der 33 Jahre alte Davis-Cup-Spieler unterlag dem 24-maligen Grand-Slam-Sieger im Halbfinale des ATP-Turniers von Athen mit 3:6, 4:6. Vor allem im zweiten Satz leistete die deutsche Nummer 117 der Weltrangliste beachtliche Gegenwehr.

Nach 1:19 Stunden beendete Djokovic die Partie aber für sich. Vor vier Wochen hatte Hanfmann gegen den 38 Jahre alten Serben bereits in der dritten Runde des Turniers in Shanghai verloren.