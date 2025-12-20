NBA-Champion Oklahoma City Thunder wirkte in dieser Saison lange schier unbezwingbar. Nun kassiert das Team um den deutschen Center Isaiah Hartenstein innerhalb weniger Tage die zweite Niederlage.

Minneapolis - Titelverteidiger Oklahoma City Thunder um den deutschen Center Isaiah Hartenstein hat in der NBA seine dritte Saisonniederlage kassiert. Das dominierende Team des Jahres unterlag bei den Minnesota Timberwolves mit 107:112 (51:48). Hartenstein holte sich zehn Rebounds, hatte offensiv aber einen schwachen Tag, kam nur auf einen Zähler und blieb ohne Treffer aus dem Feld oder Assist.

In einem packenden Spiel wurde Minnesotas Anthony Edwards zum entscheidenden Akteur. Der Starspieler der Timberwolves hatte zuletzt drei Spiele verpasst und kam nun auf 26 Punkte, wobei er sein Team in der Schlussminute mit einem verwandelten Dreier entscheidend in Führung brachte. Für Oklahoma glänzte wie gewohnt Shai Gilgeous-Alexander, wertvollster Spieler der Liga in der vorigen Saison. Er erzielte 35 Punkte.

NBA-Cup-Sieger New York verliert

Die Thunder haben mit 24 Siegen aus den ersten 25 Spielen einen historisch guten Saisonstart hingelegt, nun aber zwei von drei Spielen verloren. Die Timberwolves liegen nach schwachem Saisonstart dagegen mittlerweile auf Platz sechs in der Western Conference.

Noch besser stehen die San Antonio Spurs da, die vorige Woche im Halbfinale des NBA-Cups gegen die Thunder gewinnen konnten. Das Team um Victor Wembanyama gewann deutlich mit 126:98 bei den Atlanta Hawks. NBA-Cup-Sieger New York Knicks kassierte dagegen beim 107:116 gegen die Philadelphia 76ers eine überraschende Heimniederlage.